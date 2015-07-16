Рост продаж авто в Европе стал максимальным с декабря 2009 года

Об этом сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

С учетом авторынков в Исландии, Норвегии и Швейцарии, за первые шесть месяцев текущего года уровень продаж вырос на 8,2% - до 7,414 млн единиц.

Согласно опубликованным данным, за анализируемый период все основные европейские рынки показали рост. Регистрации автомобилей в Испании выросли на 22%, Италии - 15,2%, Великобритании - 7%, Франции - 6,1% и Германии – 5,2%.

В то же время, в июне 2015 года по сравнению с прошлогодним показателем продажи авто в ЕС увеличились на 14,6% - до 1,364 млн единиц, а с учетом Исландии, Норвегии и Швейцарии - на 14,8%, до 1,413 млн шт. Как отметили в ассоциации, в июне 2015 года рост продаж продолжился 22-й месяц подряд и стал максимальным с декабря 2009 года

В июне рост продаж был отмечен на крупнейших европейских авторынках. Наибольший рост продемонстрировала Испания - на 23,5%, во Франции продажи увеличились на 15%, Италии на 14,4%, Германии - на 12,9% и Великобритании на 12,9%.

Лидерами по количеству проданных авто традиционно остаются Германия - 313,5 тыс. авто, Великобритания - 257,8 тыс. и Франция - 225,6 тыс. единиц.

Лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. Рыночная доля компании в июне 2015 года по сравнению с июнем 2014 года незначительно выросла - до 24,3% с 23,8%, а продажи по сравнению с прошлогодним результатом увеличились на 16,8% – до 331,2 тыс. автомобилей. При этом все бренды, входящие в концерн, также увеличили продажи. В частности, Volkswagen - на 17,4%, Audi - на 17%, Skoda - на 17,7%, Seat - на 11,1% и Porshe - на 25,8%.

Главный конкурент Volkswagen автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в июне 2015 по сравнению с июнем прошлого года увеличил продажи на 12,8% - до 148,9 тыс. единиц, а доля компании незначительно сократилась до 10,9%.

Компания Renault, занимающая третье место на европейском авторынке, увеличила продажи в июне на 4,5% – до 148,2 тыс. авто, доля компании сократилась до 10,9%.

Также увеличили продажи компании Ford на 16,4%, Opel Group - на 7,5%, BMW - на 15,1%, FCA - на 18,1%, Daimler - на 21,7% (в том числе бренд Mercedes – на 16,5%).

Продажи японских автопроизводителей Toyota,Mazda и Nissan в Европе выросли в прошлом месяце соответственно на 10%, 20,8% и 22,5, соответственно. Корейские Hyundai и Kia показали рост на 8,1% и 8,6%.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-мае 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 6,8% - до 5,805 млн единиц. По итогам 2014 года продажи новых легковых автомобилей в ЕС увеличились на 5,7% - до 12,55 млн единиц.

В Украине за первые четыре месяца 2015 года продажи новых легковых автомобилей уменьшились почти на 76% - до 10,837 тыс. единиц.

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Справка УНИАН. ACEA - Ассоциация европейских производителей автомобилей, создана как лоббистская организация европейских автопроизводителей.