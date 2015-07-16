В Беларуси должников будут отключать от интернета и сотовой связи

Судебные исполнители Беларуси получили возможность отключать должников от интернета и сотовой связи, сообщил 16 июля первый заместитель министра юстиции Беларуси Валерий Кулаковский, передает БЕЛТА.

"В настоящее время мы можем проверить по базам, если у должника мобильный телефон, и в случае необходимости ввести запрет на оказание соответствующих услуг оператором сотовой связи, в том числе арестовать и списать все деньги, которые есть на счете", - сказал Кулаковский.

Читайте такжеЛукашенко подписал декрет о сборе с "иждивенцев"Он также отметил, что аналогичная практика распространяется и на задолжавших граждан, пользующихся услугами интернет-провайдеров. "Большинство людей уже не представляют свою жизнь без интернета. Судебные исполнители имеют техническую и законодательную возможность ввести запрет на предоставление услуг интернета для должников. В отличие от компаний сотовой связи, услуги которых мы можем ограничить автоматизировано, договоры физических лиц с интернет-провайдером приостанавливаются по нашим бумажным запросам, однако работа по созданию электронной базы договоров уже ведется", - подытожил Кулаковский.