Чиновники "Укрзализныци" причастны к растрате государственных средств при закупках электроэнергии – МВД

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В частности, в МВД отмечают, что при содействии должностных лиц Национальной комиссии регулирования электроэнергетики с 2000 по 2014 годы перечисленные предприятия с нарушением лицензионных условий получили лицензии на право поставки электроэнергии по нерегулируемому тарифу.

«Хищение государственных средств совершалось организованной группой, созданной должностными лицами Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, ГП «Энергорынок», НКРЭ и группой предприятий ООО «ТД «Газэнерго», ООО «Укренерготранзит», ООО «Енерготраст», ООО «Захидэнергогруп», - говорится в сообщении.

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Правоохранители выяснили, что в результате злоупотреблений со стороны руководства «Укрзализныци» было обеспечено заключение договоров с указанными предприятиями на снабжение всем без исключения железным дорогам электрической энергии по нерегулируемому тарифу, что создало монополию в этой сфере. При этом ранее электроэнергия железными дорогами закупалась у ГП «Энергорынок» по оптовым ценам.

Кроме этого, при содействии руководства ГП «Энергорынок» были безосновательно предоставлены скидки на приобретение электроэнергии предприятиям группы компаний ООО «ТД «Газэнерго», подконтрольные данной организованной преступной группировке. Также беспрепятственно ежемесячно соглашаются заявки на объемы приобретения электроэнергии для железных дорог.

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Поскольку одной из составляющих стоимости поставляемой электроэнергии является оплата услуг по передаче ее локальными электрическими сетями железной дороги, то по предварительной договоренности с руководством железной дороги, приведенная выше составляющая для конечного потребителя была завышена. В то же время независимые поставщики платили железным дорогам за использование сетей заниженную стоимость ее передачи.

Кроме того, железными дорогами закупалась электроэнергия в указанных независимых поставщиков по цене выше в среднем на 0,20 грн./кВт. час. (или на 22%) от цены на Оптовом рынке электроэнергии (ГП «Энергорынок»).

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Сумма потери активов «Укрзализныци» в виде разницы между закупочной ценой электроэнергии на Оптовом рынке и у независимого поставщика за 2014 год и пять месяцев 2015 года составила более 200 млн. гривен», - отмечают в МВД.

Всего же за указанный период структурными подразделениями ГАЖТ «Укрзализныця» в ООО «ТД «Газэнерго», ООО «Укренерготранзит» и ООО «Енерготраст» было приобретено электроэнергии на общую сумму более 5,5 млрд. грн.

Во время проведения процессуальных действий правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства в гривне и иностранной валюте, а также ювелирные изделия.

Ранее УНИАН сообщал, что в четверг, 16 июля, утром на нескольких этажах центрального офиса Администрации железнодорожного транспорта начались обыски.

В «Укрзализныце» заявили, что следственные действия правоохранителей и обыск в офисе компании связаны с расследованием факта злоупотребления в снабжении электроэнергии.