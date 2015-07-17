"Киевстар" восстановил связь в 10 населенных пунктах Донбасса

Согласно сообщению пресс-службы оператора, технические специалисты «Киевстара» восстановили работу базовых станций в Луганской области в городе Попасная и населенных пунктах Заможное и Камышеваха (Попаснянский район), а также Нижняя Ольховая Станично-Луганского района. В Донецкой области связь восстановлена в поселках Новомихайловка и Антоновка (Марьинский район), Мирное (Тельмановский район), Очеретино (Ясиноватский район), Новогнатовка (Волновахский район), Мелекино (Первомайский район) и в городе Авдеевка.

«Более месяца связь «Киевстар» была здесь недоступна из-за повреждения узловых технических площадок сети, находящихся на оккупированной территории. Благодаря строительству новых радиорелейных пролетов и комплексным мерам по реконфигурации сети, базовые станции в этих населенных пунктах снова работают», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в компании напоминают, что на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей предоставление услуг в сети «Киевстар» приостановлено.

«В оккупированных городах Донецкой и Луганской областей оборудование и имущество компании было повреждено и выведено из строя неизвестными вооруженными людьми. В населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, которые подконтрольны государственным органам Украины, «Киевстар» продолжает работы по повышению качества радиосигнала, чтобы абоненты могли пользоваться всеми возможностями и услугами мобильной связи телеком-оператора «Киевстар», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля текущего года «Киевстар» сообщил о временном отключении сегмента сети мобильной связи на части территории Донецкой и Луганской областей, неподконтрольной украинским властям. В пресс-службе компании отметили, что оператор отключил связь в зоне АТО по причине отсутствия возможности физического контроля сети, «руководствуясь требованиями законодательства, интересами безопасности и сохранения данных клиентов». Позже в компании заявили о захвате вооруженными лицами технического центра «Киевстара» в Донецке.

Ранее «Киевстар» неоднократно заявлял о проблемах в предоставлении телекоммуникационных услуг на востоке Украины из-за повреждения пророссийскими террористами оборудования оператора.

Справка УНИАН. Украинский оператор сотовой связи «Киевстар» основан в 1994 году. Компания предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в Интернет.

Количество абонентов мобильной связи оператора составляет более 26 млн пользователей.

Акционером «Киевстар» является международный холдинг VimpelCom.