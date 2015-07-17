Чиновники Януковича не должны руководить "Укрзализныцей" - общественники

Об этом, комментируя назначение нового и. о. "Укрзализныци" Александра Завгороднего, заявил заместитель главы общественной организации "Всеукраинская люстрация" Александр Куликовский, передает РБК-Украина.

"Снимать нужно всех до руководителей среднего звена, а тех, кто ниже среднего звена - уже проверять на причастность к коррупционным схемам. С госпредприятиями, с той же "Укрзализныцей", точно также. Посмотрите на эту ситуацию: человек (Александр Завгородний, - ред.) занимал руководящую должность при Януковиче в другой области. Таких случаев хватает, когда людей из одной области переводят в центр", - говорит активист.

По его словам, власть хорошо знает, какие схемы использовали чиновники в прошлом, тем не менее, это не мешают их повторному назначению.

"Зачем правительство это делает? Потому что, к сожалению, в стране ничего не изменилось. Я не хочу сейчас обвинять Кабмин, хотя это их вина, или обвинять Президента, Генеральную прокуратуру, но они все знают. Все про всех знают - кто работал, при каких схемах, кто кому носил деньги, все алгоритмы известны. И все эти люди назначаются на должности, потому что новая власть села на прежние схемы. И суммы откатов и коррупционных действий сейчас даже выше, чем при Януковиче", - подчеркнул Куликовский.

Он предупредил, что общественность продолжит борьбу с коррупционными схемами и назначениями руководителей без прозрачных конкурсов.

"Мы, как общественная организация, давим эти схемы, проводим свои расследования, ломаем коррупционные составляющие при конкурсах. Когда назначают исполняющего обязанности без конкурса, это ужасно. Мы этим вопросом с назначением будем заниматься", - пообещал активист.

Александр Завгородний был назначен и.о. генерального директора "Укрзализныци" 8 июля 2015 года без проведения конкурса. В 2010-2011 годах он занимал должность главного инженера-первого заместителя начальника Приднепровской железной дороги, работая под началом регионала Александра Момота, которого обвиняли в совершении хищений на сумму более 70 миллионов гривен. На этой неделе в ходе брифинга в Украинском кризисном медиа-центре Завгородний заявил журналистам, что на Приднепровской железной дороге сам он коррупции не замечал. Последние 2,5 года новый глава Администрации железнодорожного транспорта возглавлял Укртрансинспекцию в Запорожской области.