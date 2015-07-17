Боевики нанесли 5,5 миллиарда гривень убытков транспортной инфраструктуре Донбасса

Убытки украинских железных дорог и автотранспорта от уничтожения инфраструктуры Донбасса контролируемыми Россией боевиками составляют около 5,5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра обороны Украины - руководитель аппарата министерства Петр Мехед сообщил во время слушаний в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на тему: «Территориальная оборона Украины в условиях гибридной войны».

Мехед отметил, что «важные составляющие ведения Россией гибридной войны является её влияние на экономические основы жизнедеятельности общества», в частности, энергетическая инфраструктура в первую очередь стала предметом особого внимания со стороны агрессора, ведь ее захват или уничтожение наносит значительный экономический ущерб.

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«Остановились, разрушены или даже вывезены в Россию десятки предприятий Донбасса. Блокируется и разрушается транспортная инфраструктура. Убытки железной дороги почти достигли миллиарда гривен, а автотранспортной инфраструктуры превысили 4,5 млрд грн. Только автомобильных дорог общего пользования выведено из строя более полутора тысяч километров», - отметил Мехед.

Заместитель министра заявил, что ухудшение экономической ситуации используется российской стороной на оккупированных районах Донбасса для «дискредитации власти Украины и ее европейского выбора, подрыва имиджа нашего государства как надежного партнера, подстрекательства протестов и социальных беспорядков».