Концерн РРТ заявляет о готовности построить сеть цифрового ТВ

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) заявил о готовности приступить к строительству государственной сети цифрового телевещания сразу же после получения лицензии провайдера многоканальной цифровой сети.

«Концерн РРТ готов приступить к построению цифровой сети с получением лицензии. В этом Концерн РРТ исходит из понимания того, что только при условии работы государственного предприятия в качестве оператора эфирного телевидения в Украине государство будет иметь возможность гарантированно обеспечивать свою информационную безопасность и контролировать информационное пространство Украины», - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Согласно сообщению, предприятие уже больше года осуществляет «активное сотрудничество с регуляторными органами по развертыванию на базе Концерна РРТ многоканальной сети цифрового эфирного телевидения».

«Подана заявка на просчет ТВ-частот для вещания на 440 объектах. После получения частотных присвоений Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания начнет процедуру выдачи лицензии оператора (или провайдера) многоканальной цифровой сети», - отмечается в сообщении.

При этом в Концерне РРТ сообщают, что Нацсовет по телерадиовещанию может выдать лицензию на цифровое вещание осенью текущего года.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2006 года Украина подписала меморандум «Женева-2006», предусматривающий полный переход до 17 июня 2015 года от аналогового к цифровому телерадиовещанию в стране. Согласно международным договоренностям, Украина имеет право использовать аналоговое ТВ после указанного срока при условии, что оно не будет создавать помехи соседним государствам.

В свою очередь, Нацсовет по телерадиовещанию решил отсрочить начало выключения аналогового телевидения ориентировочно на март 2016 года и отложить окончательный переход к цифровому ТВ на 2017 год. Данное решение было принято Нацсоветом в связи с монополизмом рынка цифрового эфирного телевидения компанией «Зеонбуд», неизвестным уровнем покрытия населения цифровым сигналом и недостаточной насыщенностью рынка цифровыми приемниками (сет-топ-боксами).

Справка УНИАН. Концерн РРТ – государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи, осуществляющий трансляцию государственных теле- и радиоканалов по всей территории Украины, а также спутниковое вещание в европейских странах.

Концерн начал деятельность с 1944 года. На сегодняшний день госпредприятие объединяет 27 предприятий и филиалов, расположенных в областных центрах и крупных городах Украины.