В "МАУ" анонсировали введение нового тарифа для чиновников, летающих за бюджетные деньги

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отвечая на просьбу губернатора Одесской области Михаила Саакашвили снизить цены на полеты в "МАУ".

При этом Майберг отметил, что верит в позитивный результат диалога с Саакашвили.

"Спасибо за поддержку с ценой на топливо, мы долго и безуспешно решали этот вопрос и обращались за помощью ко многим чиновникам, но только после вашего вмешательства "МАУ" получили более адекватную цену не только в Одессе, но и в Харькове. Тем не менее, эта цена на 45% выше, чем средняя цена в Европе", - написал совладелец авиакомпании в своем обращении к Саакашвили.

Кроме того, Майберг рассказал о ценовой политике компании: "Если бы вы покупали билет Киев – Одесса 13 июля, то смогли бы купить его на 15 июля на МАУ за 1087 грн".

Читайте такжеМАУ: обвинения Саакашвили в завышенной стоимости билетов и монополизации маршрутов безосновательны

Также ключевым вопросом к Саакашвили было то, летает он за свои или за бюджетные деньги.

"Если, за свои, то мы не будем делать для Вас исключение, так как мы понимаем, что вы высокооплачиваемый человек. Если за бюджетные, то у нас есть предложение: мы введем специальный, очень привлекательный тариф для чиновников, летающих за бюджетные деньги, этот тариф будет действовать независимо от срока покупки", - утверждает Майберг.

В "МАУ" также призвали Саакашвили инициировать закон «Купуй українське»: пассажиры, которые летают за бюджетные деньги, должны летать украинскими авиакомпаниями.

Решил завести страничку, думаю, что это будет полезным для оперативного участия в конструктивных дискуссиях на авиационн... Posted by Aron Mayberg on 17 Июль 2015 г.

Ранее крупнейший авиаперевозчик Украины компания «Международные авиалинии Украины» назвал безосновательными обвинения в завышенной стоимости билетов на рейсы авиакомпании, высказанные, в том числе, главой Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили.