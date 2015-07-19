В Украине в этом году планируют построить 200 км новых дорог – Яценюк
22:40, 19 июля 2015Транспорт/Связь
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В Украине в этом году планируют построить 200 км новых дорог, на эти цели будет выделено 4 млрд грн.
В строительстве новых дорог задействовано 4 тысячи сотрудников / Фото УНИАН
Об этом глава правительства Арсений Яценюк сообщил сегодня в программе "10 минут с премьер-министром".
По его словам, в строительстве новых дорог задействовано 4 тысячи сотрудников.
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Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров Украины 8 июля принял решение ликвидировать Государственную акционерную компанию "Автомобильные дороги Украины".
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