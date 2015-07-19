В Украине в этом году планируют построить 200 км новых дорог – Яценюк

22:40, 19 июля 2015
Транспорт/Связь
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В Украине в этом году планируют построить 200 км новых дорог, на эти цели будет выделено 4 млрд грн.

Фото УНИАН

Об этом глава правительства Арсений Яценюк сообщил сегодня в программе "10 минут с премьер-министром".

По его словам, в строительстве новых дорог задействовано 4 тысячи сотрудников.

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Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров Украины 8 июля принял решение ликвидировать Государственную акционерную компанию "Автомобильные дороги Украины".

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