МАУ просит Еврокомиссию ускорить подписание соглашения с Украиной об "открытом небе"

Крупнейший украинский авиаперевозчик компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) обратилась в Европейскую комиссию с просьбой ускорить процесс подписания соглашения о едином авиационном пространстве Украины и Европейского Союза (ЕС) для либерализации рынка авиаперевозок в Украине.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, официальное письмо с соответствующими предложениями МАУ отправила на имя президента Европейской комиссии Жан-Клода Джанкера 17 июля текущего года.

"Как ведущая украинская компания, активно развивающая модель сетевого перевозчика между Западом и Востоком, Севером и Югом, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» крайне заинтересована в скорейшей либерализации рынка воздушных перевозок между Украиной и ЕС. Потому со своей стороны МАУ обратилась к Европейской комиссии с просьбой способствовать подписанию соглашения о едином авиационном пространстве в самые кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

В письме МАУ отметила, что подписание соглашения о едином авиапространстве между Украиной и ЕС поспособствует усовершенствованию авиационного законодательства и повышению авиационных стандартов Украины, откроет новые рыночные возможности и принесет экономические выгоды обеим сторонам, нивелирует оставшиеся между Украиной и ЕС ограничения в сфере воздушного сообщения, а также даст мощный импульс развитию свободной и честной конкуренции.

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Кроме того, это также поспособствует повышению качества обслуживания пассажиров и поможет реализовать авиационный потенциал Украины.

"Присоединение Украины к единому европейскому авиационному пространству поможет реализовать авиационный потенциал нашей страны, расширит транзитные возможности, стимулирует украинских перевозчиков повысить стандарты операционной безопасности, качества и сервиса, будет способствовать развитию авиакомпаний и консолидации отрасли, а также откроет массу новых возможностей для потребителей", - цитирует текст письма пресс-служба МАУ.

В то же время, представители авиакомпании обратились к Еврокомиссии с просьбой оказать содействие украинским авиационным властям в вопросе получения доступа к крайне зарегулированным восточным рынкам.

"Вместе с тем, для эффективного использования транзитного потенциала Украины критически важно ускорить и интенсифицировать работу по либерализации режима воздушного сообщения между Украиной и государствами, расположенными на восток от нашей страны ... Это позволит постепенно открывать соответствующие рынки, расширять возможности и интенсифицировать полеты между Европой и Азией", - отмечается в тексте письма.

В свою очередь, совладелец МАУ Арон Майберг на своей странице в Facebook опубликовал письмо компании к Еврокомиссии.

Кроме того, Майберг обратился за помощью в решении вопроса с "открытым небом" к Саакашвили, который имеет большую поддержку в Европейском парламенте и может в этом помочь. "Пожалуйста, Михаил Николозович, помогите подписать соглашение, которое является необходимым шагом для снятия всех коммерческих ограничений для полетов между Украиной и Европой", - написал он на своей странице в соцсети.

"Подписание этого соглашения с большим нетерпением ожидает народ Украины. Кроме того, это будет один из важных и конкретных шагов для того чтобы украинцы летали много, дешево и безопасно. Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим позитивную конкретную информацию от Председателя Одесской ОГА, когда этот вопрос будет решен", - также отметил Майберг.

Письмо Международных Авиалиний Украины, которое призывает подписать Соглашение о едином авиационном пространстве в кратч... Posted by Aron Mayberg on 20 липня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, несмотря на то, что подписание соглашения о едином авиационном пространстве Украины и ЕС было запланировано еще в июне 2014 года, из-за нерешенности сугубо внутренней проблемы ЕС - проблемы Гибралтара, документ по состоянию на сегодняшний день не подписан. При этом соглашение было парафировано еще в 2013 году.

В мае президент Украины Петр Порошенко своим распоряжением уполномочил министра инфраструктуры Андрея Пивоварского подписать между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами соглашение об "открытом небе". 18 июня текущего года Пивоварский выразил уверенность, что Украина подпишет договор об «открытом небе» с Европейским Союзом до конца 2015 года. По его словам, продолжаются переговоры с европейскими партнерами, и именно они договариваются с Испанией и Великобританией по решению проблемы Гибралтара, и уже наработан компромиссный вариант, вопрос подписания договора решается на высшем политическом уровне.

Подписание договора об "открытом небе", как ожидается, либерализует украинский рынок авиаперевозок и позволит европейским компаниям беспрепятственно работать в Украине, а украинским – в Европе. Документ будет гарантировать доступ на украинский рынок европейских лоукост-компаний, а также право украинских и европейских компаний совершать рейсы между Украиной и странами ЕС без межгосударственного согласования маршрутов.

15 июля текущего года Украина подписала договор о совместном авиационном пространстве с США. Также в апреле текущего года Мининфраструктуры в одностороннем порядке ввело режим "отрытого неба" в аэропорту "Львов", а в июне - в аэропорту «Одесса».