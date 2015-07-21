СНБО поручил АМКУ расследовать нарушения законодательства субъектами авиационного рынка

Как сообщает пресс-служба СНБО, соответствующее решение было принято на заседании СНБО, во время которого был рассмотрен вопрос «О мерах по защите национальных интересов Украины в авиационной отрасли».

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В частности, "с целью развития авиационной отрасли Украины, защиты прав потребителей предложено принять системные меры по ограничению монополизма на этом рынке, совершенствованию международной нормативно-договорной базы авиационных перевозок и последовательного внедрения режима «открытого неба»".

Кроме того, "Антимонопольному комитету Украины было поручено до 1 сентября расследовать нарушения законодательства о защите экономической конкуренции субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность на авиационном рынке".

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Ранее УНИАН сообщал, что 2 апреля текущего года Мининфраструктуры в одностороннем порядке ввело режим "отрытого неба" в аэропорту "Львов". Также, Министерство инфраструктуры Украины с 30 июня намеревалось в одностороннем порядке внедрить принципы «открытого неба» в аэропорту «Одесса».