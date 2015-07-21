В Украине могут отменить спецпошлины на импорт автомобилей

Об этом заявила торговый представитель Украины Наталья Мыкольская в эфире «5 канала».

«Позиция министерства - мы будем рекомендовать Межведомственной комиссии по международной торговле, а это у нас орган, который занимается применением и отменой соответствующих пошлин, отменить пошлину, для того, чтобы мы, как «законопослушные граждане» ВТО (Всемирной организации торговли - УНИАН) двигались дальше», - сказала она.

По словам торгового представителя, данная мера будет стимулировать развитие автомобильного рынка в Украине.

Как сообщал УНАИН, 26 июня Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала жалобу Японии на Украину и вынесла решение, которым рекомендовала Украине отменить специальные пошлины на импорт автомобилей.

30 октября 2013 года правительство Японии подало запрос во Всемирную торговую организацию на проведение консультаций с правительством Украины по поводу действия специальных пошлин на импорт автомобилей. По мнению японской стороны, Украина не имела достаточных оснований для введения спецпошлин, поскольку импорт автомобилей не был критичным и не представлял серьезной угрозы для украинского автопрома. С критикой действий Украины выступили также в Евросоюзе, назвав принятые меры несовместимыми с обязательствами в рамках ВТО.

Специальные пошлины на импорт автомобилей в Украину были введены в марте 2013 года сроком на 3 года с целью поддержки национальных автопроизводителей, которые переживали серьезный спад производства. Спецпошлины были установлены на уровне 6,46% для автомобилей с объемом двигателя 1-1,5 л и 12,95% - на автомобили с объемом двигателя 1,5-2,2 л. С 14 апреля 2014 года на легковые автомобили с бензиновыми двигателями объемом 1-1,5 л ставка спецпошлины устанавливалась на уровне 4,31%, а с 14 апреля 2015 года - в два раза меньше, 2,15%. На авто с бензиновыми двигателями объемом 1,5-2,2 л с 14 апреля 2014 года ставка составляла 8,63%, а с 14 апреля 2015 года - 4,32%.

На фоне падения украинской экономики и сокращения украинского авторынка данное решение еще больше сократило импорт автомобилей в Украину, вследствие чего украинские автоимпортеры выступили с требованием полной отмены автомобильных спецпошлин.