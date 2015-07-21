Между Киевом и Львовом запускают дополнительный скоростной поезд

Госадминистрация железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса на билеты в львовском направлении с 24 июля текущего года назначила дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" по маршруту Киев-Львов-Киев, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, из Киева поезд будет отправляться со станции Дарница в 11:39, а со станции Киев-Пассажирский в 12:05 с прибытием во Львов в 17:10. Также предусмотрена остановка в Коростене в 13:36. Обратно в Киев поезд будет отправится в 23:58 и с прибытием на станцию Киев-Пассажирский в 5:27, а на станцию Дарница - в 5:53, с остановкой на станции Коростень - в 3:53.

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Как сообщал УНИАН, на летний период "Укрзализныця" запустила дополнительный скоростной поезд между Киевом и Одессой, а также с 7 июля запустила ночной экспресс Харьков – Ивано-Франковск, проходящий через Киев.