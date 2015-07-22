Прибыль Microsoft упала в 1,8 раза

Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. по итогам 2014-2015 финансового года, завершившегося 30 июня, составила 12,193 миллиарда долларов, уменьшившись в 1,8 раза в годовом выражении, передает ПРАЙМ со ссылкой на отчет компании.

Прибыль на акцию составила 1,48 доллара против 2,63 доллара за 12 месяцев предыдущего фингода. Выручка за отчетный период выросла на 7,77% - до 93,58 миллиарда долларов против 86,833 миллиарда долларов годом ранее.

Читайте такжеWindows 10 будет обновляться 10 лет За четвертый квартал финансового года чистый убыток составил 3,195 миллиарда долларов против прибыли в 4,612 миллиарда долларов годом ранее. В пересчете на акцию убыток составил 0,40 доллара против прибыли в 0,55 доллара за четвертый квартал прошлого фингода. Выручка снизилась в годовом выражении на 5,1%, до 22,180 миллиарда долларов.

Снижение финансовых показателей компании связано с закрытием подразделения по производству смартфонов Nokia Devices and Services и увольнением его сотрудников, которое обошлось компании в 7,5 миллиарда долларов. Ранее в июле Microsoft сообщила о намерении уволить до 7,8 тыс. человек в рамках программы по реструктуризации своего мобильного бизнеса.

Влияние на доходы также оказало падение спроса на операционную систему Windows. Выручка от лицензирования Windows сократилась за фингод на 22%.