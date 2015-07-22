В Казахстане порядка 7 тысяч километров автодорог будут платными

В Казахстане согласно госпрограмме развития и интеграции предусмотрено введение платы за проезд на 7 тыс. км автодорог, в основном для грузового транспорта, передает ТК «Алматы».

Нацкомпания «КазАвтоЖол» станет оператором новых автомобильных дорог. С 17 млн до 30 млн тонн должен быть увеличен грузопоток через территорию Казахстана к 2020 году. В настоящее время доля транспортного коридора составляет 7,5% от ВВП страны. Однако с момента создания нового транзитного Шелкового пути ситуация изменится кардинально в сторону увеличения оборотов транспортно-логистической системы, уверен министр по инвестициям и развитию РК Асет Исекешев, презентовавший три основных пути транспортной системы Казахстана, которые будут расширяться и модернизироваться. Это - российско-казахстанское направление в Китай, направление из Китая через территорию Казахстана в Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы. А также «южный поток» – из Казахстана через Иран в страны Ближнего Востока и Индию.

Читайте такжеКитай предложил Украине участвовать в создании аналога Великого шелкового пути в ХХІ столетии«В рамках транспортно-логистической отрасли, значит, по первому вопросу это - создание мультимодального евразийского трансконтинентального коридора, который позволит связать Европу и Азию и привлечь до 5-8 процентов от потенциального объема грузопотока, общего товарооборота Китая и Европейского союза», - сообщил министр.

А второй транспортно-логистический путь через страны Закавказья подразумевает наличие конкурентоспособного морского пути. Министр напомнил об особой роли Морского порта Актау и Сухого порта «Хоргос - Восточные ворота». В стране идет активный процесс интеграции европейско-азиатской системы автомобильных дорог.

В числе других новшеств - использование опыта иностранных специалистов. Так, в сферу авиации, по словам министра, приглашены специалисты из Англии, в сферу геологии – из Канады, в сферу энергосбережения – из Германии.