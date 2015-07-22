Страховые выплаты при ДТП выросли вдвое

Об этом сообщила пресс-служба Лиги страховых организаций Украины.

«В связи с тенденцией резкого повышения уровня инфляции Нацкомфинуслуг приняла решение об увеличении вдвое размера страховых сумм по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств - до 100 тыс. грн за ущерб, нанесенный имуществу пострадавших в ДТП, и до 200 тыс. грн - за вред, причиненный их жизни и здоровью», - говорится в сообщении.

По информации Лиги, такие размеры страховых сумм будут действовать по договорам страхования, заключенным с 1 ноября 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, Моторное (транспортное) страховое бюро Украины предлагает ежегодное увеличение страховых сумм по договорам обязательного страхования гражданской правовой ответственности (ОСАГО) автовладельцев минимум вдвое, что позволит в течение следующих 10 лет приблизить украинские стандарты страхования к европейским.

Действующие размеры страховых сумм в качестве лимитов ответственности страховщика были утверждены Госфинуслуг еще в 2010 году.

В апреле президиум Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) рекомендовал страховщикам из-за роста стоимости ремонта транспортных средств в связи с девальвацией гривни повысить корректирующие коэффициенты по ОСАГО до необходимого уровня, что приведет к повышению стоимости страхового полиса до 25-30%.