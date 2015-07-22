В Мининфраструктуры придумали, как погасить долги "Укравтодора"

Министерство инфраструктуры Украины считает необходимым погасить часть задолженности Госагентства автомобильных дорог Украины («Укравтодора») для снижения долговой нагрузки за счёт выпуска облигаций агентства под государственные гарантии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал глава департамента автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Мининфраструктуры Роман Хмиль.

Читайте такжеКуратор автодорог: Штрафы за перегруз защитят дороги от грузовиков«Как преодолеть кредитную нагрузку «Укравтодора» - скинуться украинцам. Было бы правильно выпустить какие-то государственные облигации, привлечь целевые деньги от населения», - сказал Хмиль.

В то же время он отметил, что с текущим уровнем инфляции в стране привлечь средства за счет выпуска облигаций будет сложно, так как неизвестно «каким будет курс нацвалюты, а деньги нужны в валюте».

При этом Хмиль выразил уверенность, что государство пойдет на предоставление таких гарантий.

«Государство же даёт гарантии под привлечение иностранных кредитов. Иностранные кредиты - это валюта и проценты, которые мы выплачиваем другим странам. Более правильным было бы привлекать деньги у нашего населения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2015 год на финансирование дорожного хозяйства заложено 25,5 млрд грн, из них около 3,4 млрд грн будет потрачено на ремонт и строительство дорожной сети, остальная сумма будет направлена на погашение долговых обязательств «Укравтодора».

По словам руководства «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается в не менее 60 млрд грн. При этом свыше 90% украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.

Ежегодно в Украине закатываются асфальтом до 3 млн кв. м ям. В 2013-2014 годах на эти цели было потрачено до 600 млн грн.