Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци" почти с равными доходами и расходами

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план «Укрзализныци» на 2015 год с доходами, приблизительно равными расходам, сообщил журналистам вице-премьер-министр Валерий Вощевский во время перерыва в заседании правительства в среду.

«Да. Это дает возможность «Укрзализныце» начать финансирование капитальных расходов, в том числе и тех потребностей, которые обеспечивают вывоз угля с Донбасса», - сказал он, отвечая на вопрос об утверждении финплана компании.

Читайте такжеУ железных дорог - новый смотритель По словам Вощевского, доходы «Укрзализныци» в текущем году будут приблизительно равны расходам.

«Укрзализныця» получает прибыль от грузовых перевозок и минус - от пассажирских. Плюс на минус - где-то близко к нулю», - отметил вице-премьер.

Также он сообщил, что финплан предусматривает 2 млрд грн капитальных затрат до конца года, включая покупку тепловоза для транспортировки угля.

Как позднее уточнил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, согласно утвержденному финплану убыток «Укрзализныци» по итогам 2015 года составит 47 млн грн.

Как сообщал УНИАН, правительственный комитет по вопросам развития инфраструктуры и экологической политики на своем заседании одобрил финансовый план Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), согласно которому в 2015 году доход ведомства от грузоперевозок составит 7,4 млрд грн, от перевозки пассажиров – 251 млн грн.