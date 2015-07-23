Коломойский рассказал журналистам о МАУ

По словам бизнесмена, в МАУ он зашел примерно полтора года назад, передает The Insider.

«В компанию я зашел примерно полтора года назад. Когда государство убило Аэросвит, а мы не привыкли сворачивать свои знамена. Правильно? В итоге Аэросвит одержал победу над МАУ ценой собственной жизни», - сообщил Коломойский.

По его словам, тогдашний акционер компании Борис Колесников, будучи министром инфраструктуры, «занимался откровенным протекционизмом в пользу одной компании, уничтожая "Украинскую авиационную группу" в лице Аэросвита, Днепроавиа и Донбассаэро».

Читайте такжеКоломойский рассказал, что не планирует баллотироваться в президенты

«Но когда у Колесникова с подельниками не получилось ее добить, то группу окончательно добил Клименко (бывший министр доходов и сборов при Януковиче, - ред.). Мы уже были в одном шаге над МАУ в конкурентной борьбе», - отметил Коломойский.

«Колесников продал акции. Не напрямую, мне. Была сложная схема. Зачем вам цена покупки? Чем меньше знаешь, тем лучше спишь. Это ж не открытая сделка была. Общаюсь ли я сейчас с Колесниковым? Так, иногда», - заявил бизнесмен журналистам.

Как сообщал УНИАН ранее, бизнесмен Игорь Коломойский заинтересован в приобретении государственного пакета акций энергоснабжающей компании "Запорожьеоблэнерго".