Одесский морпорт проводит дноуглубление для кораблей ВМС

Одесский морской торговый порт проводит дноуглубление для базирования кораблей Военно-морского флота ВСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник администрации порта Михаил Соколов. По его словам, порт старается помогать военным морякам в соответствии со всеми заявками Минобороны.

Читайте такжеУкраинские морпехи провели тактические учения в Николаевской области (фоторепортаж)

«Мы выделяем часть причальной линии - причалы 20 и 40. Один - на Заводской гавани, другой - слева от Морского вокзала порта. Делаем соответствующую глубину возле этих причалов для кораблей. Также делаем подключение к электричеству... Мы обязаны войти в положение, в котором находится государство и оказывать всяческое содействие ВМС», - заявил Соколов.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт - один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.