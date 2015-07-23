Коллектив Ильичевского морпорта считает безосновательным отстранение начальника порта Крука

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта.

«Коллектив считает это отстранение безосновательным и, во-вторых, людей возмущает то, что на второе приглашение, которое было озвучено в СМИ и размещено на официальном сайте, губернатор не уделил внимания к коллективу и проехал мимо, не встретившись с ним. Он посетил порт ровно на 30 секунд, зачитал для СМИ то, что было сказано на бумаге, и даже не встретился с трудовым коллективом, который его ждал в достаточно большом количестве порядка 500-800 человек», - сообщили пресс-служба порта.

В то же время в пресс-службе отметили, что коллектив Ильичевского морпорта продолжает настаивать на личной встрече с губернатором области, в связи с чем снова приглашает Саакашвили в порт, а также заявляет о готовности всем составом приехать в облсовет, чтобы «получить лично от него все пояснения, чтобы избежать голословных обвинений».

Кроме того, коллектив заявил о намерении отстоять Крука на должности руководителя порта, так как за время его руководства порт превратился из убыточного предприятия в прибыльное и демонстрирует исключительно положительную динамику развития.

«Фактически, последние три месяца руководство порта во главе с директором работают в режиме опровержения откровенно лживой и надуманной информации, которая распространяется через проплаченные и желтые СМИ. Ни один из грязных материалов, который вылился на порт и его директора, не нашел своего подтверждения», - подчеркивают в порту.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что порт работает исключительно в законодательном поле, в этой связи дирекция порта высказала готовность проведения международного аудита предприятия.

Ранее, 22 июля, председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили написал на своей странице в сети Facebook, что необходимо отстранить от должности руководителя Ильичевского морского торгового порта Юрия Крука в связи с многочисленными нарушениями в порту.

Сегодня, 23 июля, несколькими часами ранее Саакашвили приехал в Ильичевский порт и проинформировал СМИ об отстранении от выполнения обязанностей начальника Ильичевского порта Юрия Крука на время проверки хозяйственной деятельности предприятия.

В подтверждение тому Саакашвили продемонстрировал журналистам соответствующий приказ министра инфраструктуры Андрея Пивоварского. На период проверки обязанности начальника предприятия будет исполнять Анатолий Яременко.

Как сообщал УНИАН, конкурс Мининфраструктуры на должности руководителей 10 государственных предприятий, в том числе Ильичевского порта, был начат еще в апреле текущего года.

В частности, на должность руководителя Ильичевского порта подали заявки 18 человек, из них прошли во второй этап отбора 14 кандидатов, в том числе нынешний исполняющий обязанности главы предприятия Юрий Крук.

17 июня на конференции коллектив порта поддержал кандидатуру Юрия Крука на пост руководителя порта и сообщил о намерении через суд добиться отмены конкурса на пост директора предприятия из-за невключения в состав конкурсной комиссии представителя трудового коллектива порта. Также, по словам представителей порта, в марте текущего года министр инфраструктуры Андрей Пивоварский не продлил контракт с директором порта Круком, не имея для этого никаких оснований.

Затем комиссия Министерства инфраструктуры 18 июня обратилась к Пивоварскому с предложением отменить объявленный ранее конкурсный отбор на должность главы Ильичевского порта в связи с изменением его статуса.

В ответ на это, выступая в Верховной Раде 19 июня в ходе Часа вопросов к правительству, Пивоварский пообещал перезапустить или перенести данный конкурс в случае выявления нарушений законодательства при его проведении. В этот же день Мининфраструктуры издало приказ об отмене конкурса.

21 июля министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский подписал приказы о начале конкурсного отбора на должности руководителей пяти государственных предприятий, в том числе Ильичевского морского торгового порта.