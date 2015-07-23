Порошенко подписал указ о начале работы по внедрению 4G в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о начале работы по внедрению технологии 4G в Украине.

Об этом он сообщил в Twitter.

Текст указа на сайте главы государства в настоящее время не обнародован.

В то же время, заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив напомнил на брифинге в четверг, что в результате тендера на лицензию частот под запуск технологии 3G, который был проведен в феврале текущего года, в госбюджет Украины удалось привлечь 11 млрд грн.

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«Это был один из самых прозрачных конкурсов, и сейчас много людей в Киеве и многих других городах имеют возможность пользоваться этой услугой», - добавил Шимкив.

По словам присутствующего на брифинге главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере информатизации и связи, (НКРСИ) Александра Животовского, провести тендер для выдачи частот под 4G будет намного сложнее, чем конкурс на лицензии под третье поколение связи.

«Конкурс по 3G – это была quick win (быстра победа) по сравнению с 4G и той работой, которую мы собираемся провести», - отметил Животовский.

Он сообщил, что в первую очередь, НКРСИ намерена провести аудит радиочастотного ресурса Украины с привлечением международных экспертов, после чего будет составлена дорожная карта по использованию частот. При этом финансироваться данные услуги будут за счет участников рынка.

«У нас есть 8 операторов, которые высказали свою готовность финансировать исследования и принимать участие в подготовке внедрения новой технологии», - отметил глава НКРСИ.

При этом он добавил, что сроки внедрения 4G в Украине в 2017 году, которые ранее были задекларированы президентом, являются «довольно реалистическими».

Как сообщал УНИАН, в начале июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что прозрачный конкурс по выдаче лицензий на связь четвертого поколения (4G) в Украине состоится в 2017 году.

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По мнению экспертов рынка телекоммуникаций, одним из препятствий на пути к 4G является отсутствие принципа технологической нейтральности, который позволяет оператору в пределах своего радиочастотного ресурса (РЧР) внедрять современные технологии.

В феврале текущего года НКРСИ провела торги с голоса по тендеру на получение лицензий на 3G-связь. По результатам торгов три крупнейших мобильных оператора - «Киевстар», «МТС Украина» и «Астелит» - оплатили в целом около 10 млрд грн за лицензии и радиочастотную конверсию.

Согласно условиям тендера, операторы должны в течение 18 месяцев после проведения конкурса запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины, а в течение 6 лет – на территории всех районных центров и всех населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек.