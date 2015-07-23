Саакашвили пригрозил разогнать профсоюзы Ильичевского порта (видео)

Это произошло после того, как они стали на защиту своего руководителя, которого Саакашвили обвинил в незаконном растаможивании товаров, говорится в сюжете ТСН.

Профсоюзы эти обвинения возмутили, а руководство порта говорит, что к растаможке вообще не имеет отношения.

"Пережили румынскую, немецкую, донецкую оккупацию - переживем и грузинскую", - отметили члены профсоюзов порта.

Сообщается, что коллектив Ильичевского порта спонтанно собрался на митинг, как только услышал из уст губернатора Одесской области об увольнении своего руководителя и поручении о разгоне профсоюзов.

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"Профсоюзы будут расформированы, если так будет продолжаться. Этот директор будет уволен. И здесь будет порядок", - подчеркнул Саакашвили.

Работники Ильичевского порта не понимают, чем вызваны такие заявления председателя Одесской ОГА: они довольны как руководителем, так и условиями труда. Кроме того, экономические показатели порта растут.

И губернатор утверждает, что в порту процветает нелегальное растаможивание товаров через брокерскую компанию. На что работники отвечают, что это клевета, а компания не занимается растаможкой.

Кроме того, Саакашвили обвиняет порт в передаче двух причалов оффшорным компаниям, однако директор предприятия Крук утверждает, что данные объекты принадлежат администрации морских портов Украины, поэтому передаваться никому не могут.

В свою очередь профсоюзы обратились к главе обладминистрации с просьбой не игнорировать просьбы о встрече и не пользоваться дезинформацией, которую председателю Одесской области предоставляют лоббисты компаний-конкурентов.