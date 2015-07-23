Саакашвили пригрозил разогнать профсоюзы Ильичевского порта (видео)
Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сегодня грозился разогнать профсоюзы Ильичевского порта.
Это произошло после того, как они стали на защиту своего руководителя, которого Саакашвили обвинил в незаконном растаможивании товаров, говорится в сюжете ТСН.
Профсоюзы эти обвинения возмутили, а руководство порта говорит, что к растаможке вообще не имеет отношения.
"Пережили румынскую, немецкую, донецкую оккупацию - переживем и грузинскую", - отметили члены профсоюзов порта.
Сообщается, что коллектив Ильичевского порта спонтанно собрался на митинг, как только услышал из уст губернатора Одесской области об увольнении своего руководителя и поручении о разгоне профсоюзов.
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"Профсоюзы будут расформированы, если так будет продолжаться. Этот директор будет уволен. И здесь будет порядок", - подчеркнул Саакашвили.
Работники Ильичевского порта не понимают, чем вызваны такие заявления председателя Одесской ОГА: они довольны как руководителем, так и условиями труда. Кроме того, экономические показатели порта растут.
И губернатор утверждает, что в порту процветает нелегальное растаможивание товаров через брокерскую компанию. На что работники отвечают, что это клевета, а компания не занимается растаможкой.
Кроме того, Саакашвили обвиняет порт в передаче двух причалов оффшорным компаниям, однако директор предприятия Крук утверждает, что данные объекты принадлежат администрации морских портов Украины, поэтому передаваться никому не могут.
В свою очередь профсоюзы обратились к главе обладминистрации с просьбой не игнорировать просьбы о встрече и не пользоваться дезинформацией, которую председателю Одесской области предоставляют лоббисты компаний-конкурентов.