В поезда Хюндай после годового перерыва обещают снова вернуть интернет

Интернет-технология Wi-Fi, которая не предоставляется пассажирам "Интерсити" и "Интерсити+" уже больше года, будет запущена на всех скоростных поездах до 31 августа текущего года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский на своей странице в Facebook.

"Закончился тендер по предоставлению услуги wifi на скоростных поездах. На трех поездах Hyundai (HRSC-2-003, HRSC-2-008 и HRSC-2-009) уже установлено оборудование для Wi-Fi и началось тестирование. К 31 августа 2015 все скоростные поезда будут оборудованы, и услуга включится полноценно", - написал министр.

Читайте такжеКабмин утвердил финплан "Укрзализныци" почти с равными доходами и расходами Как сообщал УНИАН, украинский оператор «Интертелеком» стал победителем открытого конкурса по отбору поставщика услуг широкополосного доступа к сети Интернет в скоростных поездах и до конца августа 2015 года запустит Wi-Fi в составах «Интерсити» и «Интерсити+».

«Укрзализныця» с февраля 2014 года прекратила предоставление услуг доступа к сети Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi в скоростных поездах «Интерсити» и «Интерсити+». Отсутствие Интернета в скоростных поездах являлось одной из главных причин жалоб со стороны пассажиров на сайте ведомства. При этом «Укрзализныця» долгое время не объясняла причину полного прекращения доступа к сети.

В конце прошлого года железнодорожный монополист заявил, что УЖСК приняла решение временно прекратить предоставление Wi-Fi в поездах из-за некачественной работы провайдера данной услуги, который не смог обеспечить предоставление доступа к Интернету на необходимом уровне (с достаточной пропускной способностью, устойчивой и стабильной связью).

В середине мая текущего года УЖСК объявила конкурс по привлечению операторов связи для возобновления в поездах «Интерсити+» услуги доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi, которая не предоставляется пассажирам уже больше года.