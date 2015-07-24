Ильичевский порт называет безосновательными обвинения Саакашвили

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта.

«Договор точно никем не был подписан, причалы находятся в порту, никто их никуда не может передавать, сдавать и прочее, это полный бред, тем более каким-то компаниям в Белизе. Эти объекты принадлежат Администрации морских портов и согласно украинскому законодательству передаваться никому другому не могут», - сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе связывают отстранение действующего директора порта Юрия Крука от должности на период проведения проверки хоздеятельности предприятия с целенаправленными действиями компаний-конкурентов, имеющих свои интересы в порту.

«Для нас очевидно, что конкуренты порта, те компании, которые всю жизнь его грабили, сегодня организовали травлю руководителя порта. Это все делается очень системно и с привлечением огромных средств, среди этих компаний - компания российского олигарха Южилина "Контейнерный терминал Ильичевск", с которым были расторгнуты договоры, невыгодные для порта. Среди этих компаний и компания Risoil, и ТИС, которая сегодня любое развитие Ильичевского порта как госпредприятия, любое привлечение инвестиций в Ильичевский порт воспринимает как прямую угрозу благополучию их частной стивидорной компании», - сказано в сообщении порта.

Кроме того, в пресс-службе опровергли обвинения Саакашвили в якобы выявленных фактах контрабанды на вышеупомянутых двух причалах в порту, заявив, что порт не оказывает услуги по растаможиванию грузов.

"Порт занимается перевалкой грузов и швартовкой судов, растаможиванием занимается таможня, слова губернатора о том, что контрабанда есть на первом и втором причале - ложь, так как это причалы, на которых находится исключительно экспортный груз, который не может быть контрабандой, это противоречит здравому смыслу, потому что груз уходит на экспорт, контрабандой может быть только импорт", - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем, коллектив Ильичевского морпорта продолжает настаивать на личной встрече с губернатором области, в связи с чем снова приглашает Саакашвили в порт, а также заявляет о готовности приехать в облсовет, чтобы выяснить все обстоятельства отставки директора порта.

С соответствующей просьбой трудовой коллектив обратился к Саакашвилии в открытом письме, опубликованном на сайте порта.

«Настоятельно просим Вас не делать из нас "быдло" заявлениями, что нас согнали за деньги на митинг. Это, как и угрозы в адрес работников профсоюзов Ильичевского морского порта, не заставит нас превратиться в сторонних наблюдателей за захватом порта коммерческими структурами конкурентов… Если вы не откликнетесь на нашу просьбу и не приедете в порт для общения с нами, мы будем вынуждены приехать в облгосадминистрацию, чтобы пообщаться с вами», - сказано в тексте обращения.

Как сообщал УНИАН, 22 июля председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили написал на своей странице в сети Facebook, что необходимо отстранить от должности руководителя Ильичевского морского торгового порта Юрия Крука в связи с многочисленными нарушениями в порту, в частности, махинациями при передаче в аренду имущества.

23 июля Саакашвили приехал в Ильичевский порт и проинформировал СМИ об отстранении от выполнения обязанностей начальника порта Юрия Крука на время проверки хозяйственной деятельности предприятия.

В подтверждение тому Саакашвили продемонстрировал журналистам соответствующий приказ министра инфраструктуры Андрея Пивоварского. На период проверки обязанности начальника предприятия будет исполнять Анатолий Яременко.

В то же время, трудовой коллектив Ильичевского порта назвал безосновательным отстранение от должности Крука и заявил о намерении отстоять Крука в должности начальника порта, так как за время его руководства порт превратился из убыточного предприятия в прибыльное.

Еще в апреле Мининфраструктуры объявило конкурс на должности руководителей 10 государственных предприятий, в том числе Ильичевского порта.

В частности, на должность руководителя Ильичевского порта подали заявки 18 человек, из них прошли во второй этап отбора 14 кандидатов, в том числе исполняющий обязанности главы предприятия Юрий Крук.

17 июня на конференции коллектив порта поддержал кандидатуру Крука на пост руководителя порта и сообщил о намерении через суд добиться отмены конкурса на пост директора предприятия из-за невключения в состав конкурсной комиссии представителя трудового коллектива порта. Также, по словам представителей порта, в марте текущего года министр инфраструктуры Андрей Пивоварский не продлил контракт с директором порта Круком, не имея для этого никаких оснований.

Затем комиссия Министерства инфраструктуры 18 июня обратилась к Пивоварскому с предложением отменить объявленный ранее конкурсный отбор на должность главы Ильичевского порта в связи с изменением его статуса.

В ответ на это, выступая в Верховной Раде 19 июня в ходе Часа вопросов к правительству, Пивоварский пообещал перезапустить или перенести данный конкурс в случае выявления нарушений законодательства при его проведении. В этот же день Мининфраструктуры издало приказ об отмене конкурса.

21 июля Пивоварский подписал приказы о начале конкурсного отбора на должности руководителей пяти государственных предприятий, в том числе Ильичевского морского торгового порта.