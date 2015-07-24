Еврокомиссия надеется на подписание "открытого неба" с Украиной до конца года

Об этом сказал собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе представитель Еврокомиссии по вопросам транспорта и региональной политики Якуб Адамович.

Он подчеркнул, что подписание соглашения зависит не от Еврокомиссии, а от Европейского совета.

"Несмотря на стремление Еврокомиссии как можно скорее подписать соглашение после его парафирования в ноябре 2013 года, Совет ЕС не завершил свою работу, и поэтому подписание соглашения было отложено. Комиссия, как и ранее, решительно настроена на подписание соглашения и надеется, что Совет возобновит и завершит обсуждение как можно скорее, чтобы сделать возможным подписание Европейским Союзом и его государствами-членами в течение 2015 года", - подчеркнул Адамович.

Справка УНИАН. Украина рассчитывает подписать договор об открытом небе с ЕС до конца 2015 года. Однако, как подчеркивали в Министерстве инфраструктуры Украины, на данный момент вопрос подписания договора решается на высшем политическом уровне.

Формальным поводом, не позволяющим Украине подписать договор, является определение юрисдикции Гибралтара. Вопрос определения этой территории муссируется европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.

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Подписание договора об открытом небе, как ожидается, либерализует украинский рынок авиаперевозок и позволит европейским компаниям беспрепятственно работать в Украине, а украинским – в Европе. Документ будет гарантировать доступ на украинский рынок европейских лоукост-компаний, а также право украинских и европейских компаний осуществлять рейсы между Украиной и странами ЕС без межгосударственного согласования маршрутов.