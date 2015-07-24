СМИ сообщают о секретной сделке нового руководства "Укрзализныци" с компанией Ахметова

Об этом сообщает "Левый берег". Согласно документу Александр Завгородний обязуется "увеличить перевозки через участок Камыш-Заря – Волноваха до 20 грузовых поездов в сутки начиная с октября 2015 года", что значительно улучшит снабжение двух предприятий олигарха - "Азовстали" и ММК им. Ильича.

Александра Завгородний, находясь на должности всего десять дней, уже успел вдвое увеличить количество локомотивов на станции Камыш-Заря, через который происходит сообщение с ахметовскими меткомбинатами.

Авторы статьи отмечают, что Ахметов продолжает усиливать свое влияние на госпредприятие. Так, на смену заместителю генерального директора Ивану Федорко, перешедшему на работу в Приднепровскую железную дорогу, придет Евгений Ромащин, недавно покинувший пост руководителя ахметовской компании Corum Group. Не исключено, что именно Ромашин станет главой нового акционерного общества на базе активов "Укрзализныци", создание которого анонсируют осенью 2015 года.

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"Минувшей зимой Ромащин едва не стал новым руководителем "Укрзализныци". Он вошел в список из трех финалистов кадрового конкурса. Впрочем, Пивоварскому все-таки удалось внедрить человека Ахметова в управление транспортной отраслью. Ромащин с 20 марта является советником министра и курирует железнодорожный транспорт", - утверждает издание.

По данным "Левого берега", Пивоварский давно замечен в "особом" отношении к Ахметову.

"Человек министра - глава ГП "Укрзализнычпостач" Евгений Хорощак провел тендер на закупку клемм для железнодорожных колей. По данным "Наших грошей", предложение с более низкой ценой тендерный комитет отклонил. Заказ передали фирме Рината Ахметова – "Метинвест-СЦМ", переплатив порядка 2 миллиона гривень", - указывается в статье.

Авторы подчеркивают, что преференции в отношении предприятий Ахметова смотрятся достаточно странно в свете заявленной Петром Порошенко кампании по деолигархизации.

Напомним, 8 июля министр инфраструктуры Андрей Пивоварский назначил и.о. генерального директора "Укрзализныци" Александра Завгороднего. До этого Завгородний руководил запорожской "Укртрансинспекцией".