Французская компания хочет строить первую в Украине концессионную дорогу

Согласно сообщению пресс-службы «Укравтодора», свою заинтересованность в реализации данного проекта выразили две компании, в частности, украинская компания «Концессионные транспортные магистрали» и французская Bouygues.

Согласно украинскому законодательству, на рассмотрение поданных заявок «Укравтодору» отведено 45 дней, в течение которых будет осуществлена проверка способности компаний участвовать в конкурсе.

После этого участники должны будут предоставить "Укравтодору" свои финансовые и технические предложения согласно условиям конкурсной документации.

«Оценка финансовых моделей, технических предложений и обработки проекта концессионного договора будет происходить в сопровождении экспертов международного уровня - компаний High Point Rendel и Jurimex», - цитирует пресс-служба начальника отдела международного сотрудничества и инвестиций «Укравтодора» Лилию Горбатюк.

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Также сообщается, что следующее заседание конкурсной комиссии для принятия решения о допуске к участию в конкурсе соответствующих претендентов и вручения им конкурсной документации состоится уже через несколько недель.

«По требованиям норм украинского законодательства концессионный конкурс продлится еще 6 месяцев, а строительство магистрали - около 4 лет», - подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что имя победителя будет обнародовано в январе 2016 года, после чего начнется процесс согласования концессионного договора, его подписания, а также финансового закрытия, предполагающего привлечение концессионером средств в необходимом объеме в установленный срок.

Как сообщал УНИАН, 26 мая текущего года «Укравтодор» объявил конкурс на строительство первой в Украине концессионной дороги Львов - Краковец.

По прогнозам ведомства, строительство автодороги Львов - Краковец займет до 5 лет.

Как отметил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, строительство дороги может обойтись инвесторам в сумму от 350 до 500 млн долл.

По его данным, ранее реализацией данного проекта заинтересовалось 8 компаний, из них 6 – иностранных и 2 – украинские.