Против руководства аэропорта "Львов" открыли производство из-за растраты средств из госбюджета
14:25, 26 июля 2015Транспорт/Связь
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали попытку растраты средств госбюджета должностными лицами государственного предприятия "Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого".
Аэропорт "Львов" / i.tyzhden.ua
Как сообщает пресс-центр СБУ, госпредприятие по результатам тендерных процедур закупило 350 тысяч литров топлива на сумму 5 млн 840 тыс. грн.
Затем должностные лица аэропорта, вопреки требованиям действующего законодательства, внесли изменения в заключенный договор. В результате корректировки соглашения стоимость контракта повысилась, а объемы топлива наоборот уменьшились.
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Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Продолжаются оперативно-следственные действия.
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