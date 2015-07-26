Против руководства аэропорта "Львов" открыли производство из-за растраты средств из госбюджета

Как сообщает пресс-центр СБУ, госпредприятие по результатам тендерных процедур закупило 350 тысяч литров топлива на сумму 5 млн 840 тыс. грн.

Затем должностные лица аэропорта, вопреки требованиям действующего законодательства, внесли изменения в заключенный договор. В результате корректировки соглашения стоимость контракта повысилась, а объемы топлива наоборот уменьшились.

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Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Продолжаются оперативно-следственные действия.