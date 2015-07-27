Расследование по делу нового главы "Укрзализныци" доведут до конца - министр

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, комментируя публикацию «Украинской правды», посвященную компаниями чиновника, оформленным на его сына и родного брата.

«Злом для Украины является как бытовая коррупция, с которой сталкиваются граждане, так и макрокоррупция. Я уверен, что наши правоохранительные органы и антикоррупционное бюро доведут это дело до конца. Сейчас информация, которая попадает в СМИ, является более серьезным рычагом влияния на правоохранительные органы, чем пару лет назад. Поэтому я надеюсь, что по этой информации (в отношении Завгороднего и его фирм) проведут расследование и будет принято процессуальное решение в рамках закона. Если эта информация подтвердится», - подчеркнул Павел Петренко.

Напомним, 14 июля в Украинском кризисном медиа-центре Александр Завгородний заявил, что компания, оформленная на его родственников, никогда не работала с железной дорогой.

Тем временем «Украинская правда» опубликовала материал о сотрудничестве фирм, оформленных на сына и родного брата Александра Завгороднего, с «Укрзализныцей». Записанные на родственников компании не только выигрывали тендеры Приднепровской железной дороги, выполняя работы по завышенным ценам (о чем свидетельствует проверка КРУ), но и задолжали госпредприятию за перевозки, что вынудило ПЖД обращаться в суд. «А.С. Инжиниринг Групп» и «Сферастрой Инвест» активно работали с Приднепровской дорогой, когда Завгородний занимал на ней руководящие должности.

И.о. главой государственного предприятия Александр Завгородний стал вне конкурса по распоряжению министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.