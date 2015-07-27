С 1 августа "Укрзализныця" запустит дополнительный поезд из Одессы во Львов

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, из Одессы поезд отправится в первый рейс 1 августа в 18:53 и будет курсировать по нечетным дням до 31 августа; прибытие во Львов на следующий день в 8:04, а после 16 августа, через запланированные изменения в графике движения, прибытие в 7:23.

Поезд будет останавливаться на станциях Раздельная-1, Котовск, Слободка, Кодыма, Рудница, Крыжополь, Вапнярка, Жмеринка, Хмельницкий, Волочиск, Тернополь.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:25 по четным дням (первый рейс совершит 2 августа) и прибывать в Одессу в 4:54.

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Также сообщается, что в составе этого поезда 16 вагонов, время в пути составляет около 13 часов.

Кроме того, учитывая пожелания пассажиров, «Укрзализныця» перевела поезд № 282/281 по маршруту Киев - Геническ на ежедневный график курсирования с 31 июля и до конца августа, сейчас этот поезд курсирует через день.

В частности, поезд № 282/281 будет отправляться из Киева в 21:56 и прибывать в Геническ на следующей день в 13:12.

На пути следования предусмотрены остановки в Мироновке, им. Тараса Шевченко, Знаменке, Александрии, Днепропетровске, Запорожье, Мелитополе, Акимовке, Новоалексеевке.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила 14 поездов в южном и западном направлениях, а также увеличила периодичность курсирования ряда круглогодичных поездов.