Россия решила проложить по дну Керченского залива оптоволоконную линию связи

09:53, 28 июля 2015
Транспорт/Связь
1186

Она свяжет Таманский полуостров с оккупированным Крымом.

Россия решила проложить по дну Керченского залива оптоволоконную линию связи / Фото УНИАН

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи от Таманского полуострова по дну Керченского пролива до оккупированного Крымского полуострова.

Постановление от 24 июля 2015 года, принятое в  рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа на период до 2020 года» опубликовано на сайте правительства РФ.

Читайте такжеРФ хочет спасти туризм в оккупированном Крыму за счет паломников-мусульманСогласно документу, построить подводную волоконно-оптическую линию связи по дну Керченского пролива планируется в 2015–2017 годах. Ее пропускная способность составит не менее 200 Гбит/с.

Подписанным постановлением утверждены Правила предоставления в 2015–2017 годах субсидий на возмещение части затрат в целях реализации проекта.

Стоимость проекта в документе не указана.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter