Россия решила проложить по дну Керченского залива оптоволоконную линию связи

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи от Таманского полуострова по дну Керченского пролива до оккупированного Крымского полуострова.

Постановление от 24 июля 2015 года, принятое в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа на период до 2020 года» опубликовано на сайте правительства РФ.

Читайте такжеРФ хочет спасти туризм в оккупированном Крыму за счет паломников-мусульманСогласно документу, построить подводную волоконно-оптическую линию связи по дну Керченского пролива планируется в 2015–2017 годах. Ее пропускная способность составит не менее 200 Гбит/с.

Подписанным постановлением утверждены Правила предоставления в 2015–2017 годах субсидий на возмещение части затрат в целях реализации проекта.

Стоимость проекта в документе не указана.