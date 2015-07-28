Министр Пивоварский несет персональную ответственность за своего назначенца Завгороднего - депутат
Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский несет персональную ответственность за действия своего назначенца, главу государственного предприятия «Укрзалізниця» Александра Завгороднего.
Об этом, комментируя расследование издания «Украинская правда» заявил народный депутат Украины, глава покомитета по связям с гражданским обществом Комитета по вопросам борьбы с коррупцией Верховной Рады Игорь Луценко.
«Наличие фирм, оформленных на родственников чиновника, которые работают с госпредприятием, это конфликт интересов, который не был нейтрализован тем или иным способом. Это имеет признаки коррупции и тем следственным органам, которые за это отвечают, необходимо с этим разбираться. Если министр назначает кого-то без конкурса, получается, что министр и несет за этого человека персональную ответственность. То есть в политическом смысле, все, что делает его назначенец, делает сам министр. Если будет доказано, что там имели место коррупционные деяния, необходимо будет ставить вопрос об отставке самого министра», - говорит народный депутат.
Напомним, издание «Украинская правда» сообщило о том, что оформленные на родственников Александра Завгороднего компании не только получали подряды железной дороги по завышенным ценам, но и задолжали госпредприятию за перевозки. Так фирма «А.С. Инжиниринг Групп» не рассчиталась с железной дорогой за транспортные услуги, а «Сферастрой Инвест», как следует из проверки КРУ, завышала стоимость работ для Приднепровской железной дороги (ПЖД) на сотни тысяч гривен. Обе компании заключали договора с Приднепровской дорогой, когда Завгородний занимал на ней руководящие должности.
14 июля в Украинском кризисном медиа-центре Александр Завгородний заявил, что компания, оформленная на его родственников, никогда не работала с железной дорогой.
И.о. главы Администрации железнодорожного транспорта Александр Завгородний стал по распоряжению министра инфраструктуры Андрея Пивоварского. Сам Завгородний заявил, что не видит смысла в проведении конкурса.