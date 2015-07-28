Министр Пивоварский несет персональную ответственность за своего назначенца Завгороднего - депутат

Об этом, комментируя расследование издания «Украинская правда» заявил народный депутат Украины, глава покомитета по связям с гражданским обществом Комитета по вопросам борьбы с коррупцией Верховной Рады Игорь Луценко.

«Наличие фирм, оформленных на родственников чиновника, которые работают с госпредприятием, это конфликт интересов, который не был нейтрализован тем или иным способом. Это имеет признаки коррупции и тем следственным органам, которые за это отвечают, необходимо с этим разбираться. Если министр назначает кого-то без конкурса, получается, что министр и несет за этого человека персональную ответственность. То есть в политическом смысле, все, что делает его назначенец, делает сам министр. Если будет доказано, что там имели место коррупционные деяния, необходимо будет ставить вопрос об отставке самого министра», - говорит народный депутат.

Напомним, издание «Украинская правда» сообщило о том, что оформленные на родственников Александра Завгороднего компании не только получали подряды железной дороги по завышенным ценам, но и задолжали госпредприятию за перевозки. Так фирма «А.С. Инжиниринг Групп» не рассчиталась с железной дорогой за транспортные услуги, а «Сферастрой Инвест», как следует из проверки КРУ, завышала стоимость работ для Приднепровской железной дороги (ПЖД) на сотни тысяч гривен. Обе компании заключали договора с Приднепровской дорогой, когда Завгородний занимал на ней руководящие должности.

14 июля в Украинском кризисном медиа-центре Александр Завгородний заявил, что компания, оформленная на его родственников, никогда не работала с железной дорогой.

И.о. главы Администрации железнодорожного транспорта Александр Завгородний стал по распоряжению министра инфраструктуры Андрея Пивоварского. Сам Завгородний заявил, что не видит смысла в проведении конкурса.