Hewlett-Packard закрыла производство компьютеров в России

Hewlett-Packard (HP) прекратила производство компьютеров в России - на заводе под Санкт-Петербургом, пишет "Коммерсант".

Предприятие, которое создавалось еще во время прошлого кризиса, не выдержало падения рынка компьютеров, рухнувшего по итогам первого квартала 2015 года на 44%. В условиях снижения импортных пошлин на компьютеры и компоненты в рамках присоединения России к ВТО производство ПК в России стало невыгодным.

Читайте такжеСША оштрафовали Hewlett-Packard на $59 млн за подкуп российских чиновниковВ пресс-службе HP "Ъ" сообщили, что в апреле 2014 года производство ПК было перенесено из Санкт-Петербурга в Чехию "в целях экономии, а также для оптимизации логистики". В Foxconn не ответили на запрос "Ъ".

Производство HP в России было открыто не вовремя. Примерно через два года после запуска завода в России, с третьего квартала 2012 года, началось падение рынка ПК в России, которое в первом квартале 2015 года дошло до рекордных с минувшего кризиса значений. По оценке IDC, в январе-марте было поставлено около 1 млн ПК, что на 43,6% меньше, чем годом ранее. HP занимала второе место по объему поставок (16,8%), лидером была Lenovo (22%). В IDC объясняли сокращение рынка изменением потребительского спроса: покупатели стали отдавать предпочтение планшетам. Кроме того, текущий вектор на импортозамещение играет не в пользу иностранных производителей ПК, считает старший вице-президент Kraftway Ренат Юсупов.

Как стало известно "Ъ", американская IBM разорвала отношения с одной из крупнейших российских IT-компаний "Ланит", с которой сотрудничала более 20 лет. Корпорация оптимизирует партнерскую сеть в стране, одной из причин, по мнению участников рынка, могут быть санкции США. Но есть и другая версия — IBM, выручка которой в России в 2014 году составила 9 млрд руб., переходит на прямые договоры с крупнейшими заказчиками

В минувший кризис иностранные вендоры уже сокращали производство в России. В 2009 году был остановлен калининградский завод "Балтмикст", на котором производились плазменные телевизоры Sony и Panasonic.