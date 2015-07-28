СМИ: Компании нового главы "Укрзализныци" завышали цены для железной дороги

Об этом сообщила программа журналистских расследований «Дістало» на канале ICTV.

Авторы программы также утверждают, что коммерческие предприятия Завгороднего, оформленные на его членов семьи, завышали цены на услуги перед железнодорожниками и имеют долги перед железной дорогой.

Между тем, и.о. главы «Укрзализныци» заявил, что зарегистрированная на его родственников компания, никогда не работала на железной дороге.

Напомним, Александр Завгородний был назначен и.о. гендиректора «Укрзализныци» 8 июля. До этого он возглавлял областное управление Укртрансинспекции в Запорожской области, а также работал главным инженером и первым замом начальника Приднепровской железной дороги, для которой строительные компании его семьи и выполняли все указанные выше работы.