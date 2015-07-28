СБУ раскрыла масштабную схему хищения средств чиновниками одного из железнодорожных предприятий

Согласно сообщению пресс-центра СБУ, во время обысков в Киеве и Львове правоохранители обнаружили доказательства, подтверждающие факты хищения государственных средств чиновниками предприятия при закупке шпал по завышенным ценам.

«Сотрудники спецслужбы изъяли документы и печати фиктивных предприятий, которые использовались в противоправной схеме. После получения от правоохранителей информации Госслужба финансового мониторинга заблокировала более 20 млн грн на счетах фирм, через которые выводились деньги госпредприятия», - подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что открыто уголовное производство по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, в настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противозаконной деятельности.

Как сообщал УНИАН, ранее прокуратура открыла уголовное производство по факту расхищения должностными лицами одного из структурных подразделений Южной железной дороги более 500 тыс. грн госсредств при проведении капитального ремонта спецкранов.

Читайте такжеРасследование по делу нового главы "Укрзализныци" доведут до конца - министр В мае этого года экс-руководитель "Укрзализныци", объединяющей шесть железных дорог страны, Максим Бланк заявил о техническом дефолте – «Укрзализныця» не способна обслуживать свои обязательства. В частности, только в 2015 году госкомпания должна выплатить кредиторам 32 млрд грн, при этом общая сумма долга составляет 37,5 млрд грн.

При этом «Укрзализныця» официально не объясняла, на что были израсходованы кредитные деньги. Правоохранительные органы не единожды возбуждали уголовные дела против руководства «Укрзализныци» и ее структурных подразделений, но ни один чиновник так и не понес реального наказания за хищение бюджетных средств.

В то же время «Укрзализныця» постоянно заявляет о катастрофической изношенности вагонного парка и получении убытков от осуществления пассажирских перевозок.