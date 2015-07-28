Тарифы на фиксированную телефонную связь в Украине вырастут на 17,5%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на заседании во вторник, 28 июля, приняла решение повысить граничные тарифы на фиксированную местную связь в среднем на 17,5%.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь НКРСИ Татьяна Лиговская.

«Комиссия свое решение приняла, документ будет направлен на согласование», - отметила Лиговская.

По её словам, ранее один из крупнейших украинских операторов «Укртелеком» обратился в НКРСИ с предложением повысить тарифы на 25-26%, однако в результате проведенного анализа регулятор решил увеличить тарифы на 17,5%.

Читайте такжеНацкомиссия по связи поддержала регистрацию SIM-карт: номер должен быть привязан к человеку«Укртелеком» хотел 25-26%, а наши аналитики просчитали и нашли обоснования для поднятия на 17,5%», - отметила пресс-секретарь.

Справка УНИАН. Крупнейшим оператором фиксированной связи в Украине является компания «Укртелеком». Оператор предоставляет услуги связи более 7 млн абонентов фиксированной телефонии.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).