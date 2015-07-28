Volkswagen опередил Toyota и оказался крупнейшим мировым автопроизводителем

Volkswagen отобрал у Toyota звание крупнейшего мирового автопроизводителя

по итогам первого полугодия, осуществив свою давнюю мечту на три года раньше плана, сообщает Рейтер.

Крупнейший японский автоконцерн сообщил в четверг, что продал 5,02 миллиона автомобилей в январе-июне. Это на 1,5 процента ниже прошлогоднего уровня и меньше 5,4 миллиона, поставленных за этот период VW.

Toyota сообщила, что на продажи по итогам шести месяцев повлияло замедление на развивающихся рынках и увеличение налогов на миникары в Японии.

Немецкий концерн Volkswagen расширял масштабы деятельности за те восемь лет, что им руководит Мартин Винтеркорн, за счет новых брендов и заводов и бурного роста в Китае.

Читайте такжеВ Украине могут отменить спецпошлины на импорт автомобилейПродажи автомобилей группы VW, включая премиальные марки Audi и Porsche, увеличились более чем в два раза и превысили 10 миллионов штук в прошлом году, при этом прибыль выросла почти в три раза до 12,7 миллиарда евро.

"VW перехватил корону по количеству продаж в непростое время, когда основные авторынки переживают спад", - сказал Штефан Братцель, глава аналитического центра Center of Automotive Management.

"Им придется устоять в условиях спада в Китае, если они хотят сохранить верхнюю строчку", - добавил он.