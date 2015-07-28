Экс-замминистра: Укрзализныця умалчивает участившиеся случаи возгорания локомотивов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») умышленно умалчивает участившиеся случаи возгорания локомотивов на железных дорогах страны.

Такое мнение высказал эксперт по вопросам транспорта, экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава на своей странице в сети Facebook.

По его словам, ситуация с техническим состоянием локомотивного парка «Укрзализныци» достигла критического уровня, так как еженедельно на каждой из шести железных дорог страны происходит несколько возгораний тепловозов по причине их неудовлетворительного технического состояния, просроченных ремонтов и отсутствия запчастей.

«Пообщавшись с железнодорожниками и свидетелями инцидентов, выяснил очень неприятный факт – на «Укрзализныце» введен негласный запрет на публикацию и распространение информации о возгораниях и пожарах локомотивов. Если случаи возгорания локомотивов с пассажирскими составами утаить сложно, то с грузовыми – скрыть информацию выходит гораздо проще. Реальное положение дел, вероятнее всего, умышленно замалчивается, чтобы не портить картинку «общего позитива», - написал Кава.

Эксперт также настаивает на том, чтобы руководство Министерства инфраструктуры и "Укрзализныци" приложило все усилия для объективного и беспристрастного освещения этой темы в СМИ, а также расследования причин возникновения таких инцидентов.

«Похоже, техническая база "Укрзализныци" умышленно подводится к тому, чтобы единственной возможностью для обеспечения перевозок стал допуск частной тяги. Об этом также свидетельствует принятое ранее решение о значительном сокращении ремонтов локомотивов. Замалчивая реальное состояние дел сейчас, через год-два можно будет резко заявить о факте свершенном – альтернативы частной тяге нет, так как государственные локомотивы пришли в полную негодность», - подытожил Кава.

В то же время в комментарии УНИАН пресс-служба «Укрзализныци» сообщила, что информация о том, что на железных дорогах страны внештатная ситуация с тепловозами, не соответствует действительности.

По информации «Укрзализныци», на железных дорогах Украины в январе-июне 2015 года произошло возгорание шести локомотивов, из них – четырех тепловозов.

В пресс-службе отметили, что каждый случай возгорания локомотивов тщательно анализируется специалистами и проводится ремонт.

По данным пресс-службы, наибольшее количество случаев возгорания локомотивов было зафиксировано в 2003 году - 15 единиц, в 2004 году - 14 единиц, в 2005 году - 14 единиц.

В «Укрзализныце» отмечают, что в непростых финансовых условиях за указанный период железнодорожники отремонтировали более 800 тепловозов, тогда как в планах ведомства до конца этого года отремонтировать примерно такое же количество единиц.

Кроме того, "Укрзализныця" в очередной раз пожаловалась на изношенность подвижного состава и необходимость привлечения инвестиций в отрасль.

Читайте такжеСБУ раскрыла масштабную схему хищения средств чиновниками одного из железнодорожных предприятий Ранее в комментарии УНИАН эксперт Совета по реформированию при Министерстве инфраструктуры Украины Андрей Буковский сказал, что «Укрзализныця» может сорвать сезон пассажирских перевозок в летний период из-за отсутствия необходимого количества запасных частей для железнодорожного транспорта.

В свою очередь, Министерство инфраструктуры Украины заверило, что сможет удовлетворить спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в летний период и в случае необходимости добавить дополнительные поезда по самым популярным направлениям.

Ранее экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава сообщил, что 99,4% магистральных тепловозов и 72% электровозов отработали установленный нормативный срок службы. По его подсчетам, на обновление подвижного состава необходимо более 4 млрд грн.