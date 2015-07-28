В Украине хотят создать интерактивную карту состояния автомобильных дорог
Интерактивная карта состояния дорожного покрытия будет разработана до конца 2015 года, однако точные сроки её запуска будут зависеть от финансирования проекта.
Министерство инфраструктуры Украины намерено разработать и запустить интерактивную карту автомобильных дорог, с помощью которой можно будет проверить состояние дорожного покрытия в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе экспертной встречи в министерстве сообщил заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян.
«Отдельно хотел бы рассказать о ситуации с «Укравтодором». Это то, с чем каждый человек сталкивается лично, пользуясь собственным автомобильным транспортом или общественным. Мы стараемся сделать его (сайт министерства- УНИАН) интерактивным, чтобы не только «Укравтодор» отчитался, сколько денег потрачено на ремонт или строительство новых дорог, но и каждый гражданин мог проверить, построены ли эти дороги, отремонтированы ли они, привязать их к интерактивной карте Министерства», - заявил Омелян.
Как уточнил замминистра инфраструктуры в комментарии УНИАН, данная интерактивная карта состояния дорожного покрытия будет разработана до конца 2015 года, однако точные сроки её запуска будут зависеть от финансирования данного проекта.
Читайте такжеКапитальный ремонт километра дороги в Украине составляет от 15 до 40 миллионов гривеньКак сообщал УНИАН, ранее Мининфраструктуры призвало общественность сообщать о некачественном проведении ремонтных работ по ликвидации ям на автомобильных дорогах страны вне населенных пунктов, для чего был создан электронный ящик для приема таких сообщений.
В госбюджете на этот год на финансирование «Укравтодора» предусмотрено более 20 млрд грн, из них на развитие и содержание дорог пойдет лишь 3,5 млрд грн, тогда как остальная сумма будет направлена на погашение миллиардных обязательств монополиста перед кредиторами.
По словам руководства «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается в не менее 60 млрд грн. При этом свыше 90% украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.