В Украине хотят создать интерактивную карту состояния автомобильных дорог

Министерство инфраструктуры Украины намерено разработать и запустить интерактивную карту автомобильных дорог, с помощью которой можно будет проверить состояние дорожного покрытия в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе экспертной встречи в министерстве сообщил заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян.

«Отдельно хотел бы рассказать о ситуации с «Укравтодором». Это то, с чем каждый человек сталкивается лично, пользуясь собственным автомобильным транспортом или общественным. Мы стараемся сделать его (сайт министерства- УНИАН) интерактивным, чтобы не только «Укравтодор» отчитался, сколько денег потрачено на ремонт или строительство новых дорог, но и каждый гражданин мог проверить, построены ли эти дороги, отремонтированы ли они, привязать их к интерактивной карте Министерства», - заявил Омелян.

Как уточнил замминистра инфраструктуры в комментарии УНИАН, данная интерактивная карта состояния дорожного покрытия будет разработана до конца 2015 года, однако точные сроки её запуска будут зависеть от финансирования данного проекта.

Читайте такжеКапитальный ремонт километра дороги в Украине составляет от 15 до 40 миллионов гривеньКак сообщал УНИАН, ранее Мининфраструктуры призвало общественность сообщать о некачественном проведении ремонтных работ по ликвидации ям на автомобильных дорогах страны вне населенных пунктов, для чего был создан электронный ящик для приема таких сообщений.

В госбюджете на этот год на финансирование «Укравтодора» предусмотрено более 20 млрд грн, из них на развитие и содержание дорог пойдет лишь 3,5 млрд грн, тогда как остальная сумма будет направлена на погашение миллиардных обязательств монополиста перед кредиторами.

По словам руководства «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается в не менее 60 млрд грн. При этом свыше 90% украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.