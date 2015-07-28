Мининфраструктуры намерено снизить автостанционный сбор до 1 гривни

Об этом сообщается в пресс-релизе министерства.

В Мининфраструктуры отмечают, что сейчас автостанционный сбор включается в цену билета и составляет 12-15% от его стоимости. Однако в эту сумму включены услуги автостанций (пользование кассами, залами ожидания, туалетами и т.д.), которые не являются обязательными для пассажиров.

«Таким образом, потребители вынуждены платить за услуги, которыми не обязательно будут пользоваться. Более того, пассажиры не всегда даже попадают на автостанцию, ведь с развитием технологий покупают билеты онлайн», - отмечается в пресс-релизе.

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Согласно сообщению, введение единого фиксированного автостанционного сбора снизит стоимость проезда для пассажиров и существенно повысит рентабельность перевозок.

«Также это будет способствовать развитию сервиса на автостанциях, так как они будут вынуждены предлагать лучшие услуги и бороться за потребителя, вместо того, чтобы собирать обязательную плату с каждого пассажира для наполнения своего бюджета», - говорится в сообщении.

Кроме того, фиксированный сбор в размере 1 грн даст возможность покрывать расходы автостанции на оказание услуг по печатанию билетов там, где пассажир не имеет возможности воспользоваться услугами интернета, например, в сельской местности.

«С отменой автостанционного сбора (планируемый в 4 квартале – УНИАН) у украинца или гостя страны всегда будет выбор - пользоваться услугами автостанции или нет, платить за дополнительные блага или нет. Это европейский подход, который должен и будет работать в Украине», - цитирует пресс-служба первого заместителя министра инфраструктуры Владимира Шульмейстера.

Проект приказа о введении фиксированного автостанционного сбора в течение 30 дней будет находиться на общественном обсуждении.

Как сообщал УНИАН, ранее Мининфраструктуры заявляло, что в четвертом квартале 2015 года будет полностью отменен автостанционный сбор, который платят пассажиры за пользование инфраструктурой автовокзалов. До полной отмены автостанционный сбор в течение второго квартала 2015 года будет переведен в формат фиксированного сбора.