Украина намерена упростить перемещение товаров в зоне АТО

Об этом заявила заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая на брифинге в Киеве.

«Существует все равно необходимость у предпринимателей перемещать грузы по разным причинам. Это может быть эвакуация грузов, это может быть необходимость предприятия, которое все еще работает, украинское предприятия, которое уплачивает налоги. Все равно вопрос существует», - сказал она.

По словам Короткой, офис бизнес-омбудсмена изучил проблему перемещения груза и предложил установить четкие параметры включения предприятия в список имеющих право на перевозку, определить срок и порядок выдачи справок о непричастности предприятия к террористической деятельности и создать «единое окно» для оформления всех необходимых документов.

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Кроме того, офис планирует способствовать возвращению железнодорожных составов, которые после аннексии Крыма и прекращения железнодорожного сообщения остались на территории полуострова.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины создала при Штабе сил Антитеррористической операции специальное подразделение для оформления грузов, идущих по территории проведения АТО. С целью обеспечения действенного контроля за перемещением грузов через линию разграничения было создано подразделение налоговой милиции ГФС Украины "Фантом".

Основными задачами этого подразделения являются проверка обращений субъектов хозяйствования и предоставление разрешений на перемещение товаров в/из района проведения АТО, предотвращение уголовных и других правонарушений в сфере налогообложения, таможенной и бюджетной сферах.