Высший админсуд отменил штраф "Аэрофлоту" за пролет в аннексированный Крым

Об этом сообщает Громадське ТБ, ссылаясь на решение суда от 21 июля 2015 года.

В частности, отменено постановление Окружного административного суда Киева и Киевского апелляционного административного суда о взыскании штрафов.

Высший административный суд пришел к выводу, что «судами первой и апелляционной инстанции не выяснены обстоятельства дела, имеющие значение для правильного ее решения».

Читайте такжеПолеты над Черным морем в Украине могут восстановить на четырех маршрутах

В связи с этими обстоятельствами Высший админсуд отменил их решения и отправил дело на повторное рассмотрение.

Ранее Госавиаслужба оштрафовала «Аэрофлот» почти на 200 млн грн. Таким образом Высший административный суд отменил один из штрафов на 136 тыс грн.

Как сообщал УНИАН, за нарушение российскими авиакомпаниями воздушного пространства над территорией АР Крым Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) вынесла 3,493 тыс. постановлений на общую сумму 475,048 млн грн, говорится в отчете Министерства инфраструктуры Украины.