На "Укрзализныце" нужно провести масштабное расследование - политолог

И.о. руководителя «Укрзализныци» Александр Завгородний должен быть отстранен от занимаемой должности на время проверки коррупционных фактов, изложенных в публикации интернет-издания «Украинской правды». Такое мнение высказал политолог Тарас Березовец.

По словам политолога, «необходимо провести полномасштабное расследование и определить, был ли нанесен ущерб государству. Если да, то какой».

По словам Березовца, он не удивлен тем фактом, что имя нового руководителя «Укрзализныци» оказалось в эпицентре коррупционного скандала, практически сразу после его назначения.

«Есть такие государственные монополии, которым «пороблено». На «Укрзализныце» слишком много возможностей, чтобы красть государственные деньги», - говорит политолог.

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Напомним, ранее в СМИ было опубликовано расследование, что брат и сын нынешнего руководителя «Укрзализныци» Александра Завгороднего, являются владельцами компании «А.С. Инжиниринг Групп», которая пользовалась услугами госпредприятия, но не оплачивала их. В статье утверждается, что «А.С. Инжиниринг Групп» задолжала государству около 200 тысяч гривен. Другая компания семейства Завгородних, завышала расценки на строительные работы, которые она проводила по заказам Приднепровской железной дороги, что подтверждается результатами проверки КРУ.

Ранее и.о. руководителя «Укрзализныци» заявлял, что ни он, ни члены его семьи не владеют компаниями, которые каким-либо образом сотрудничают с железной дорогой.

Александр Завгородний был назначен и.о главы «Укрзализныцы» 7 июля. Последние 2,5 года он работал начальником управления Укртрансинспекции в Запорожской области.