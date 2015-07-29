Мининфраструктуры хочет побыстрее "открыть небо" между Украиной и другими государствами

Об этом написал министр инфраструктуры Андрей Пивоварский на своей странице в сети Facebook.

«Сегодня поставил Госавиаслужбе задачу открыть небо между Украиной и другими государствами на уровне двусторонних соглашений. Делаем все возможное, чтобы соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС было подписано как можно быстрее. Однако, несмотря на давление, которое мы создаем, я понимаю, что спор вокруг Гибралтара - это проблема, решение которой от нас не зависит», - написал Пивоварский.

По его словам, в настоящее время действуют около 70 двусторонних соглашений о воздушном сообщении между Украиной и другими странами, из них 11 соглашений не содержат никаких ограничений по количеству перевозчиков, рейсов или пунктов назначения, тогда как остальные такие ограничения имеют.

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«Госавиаслужба будет предлагать странам снять ограничения в двустороннем порядке. Я прошу Министерство иностранных дел Украины и Павла Климкина (министра иностранных дел – УНИАН) приобщиться к этому процессу, нам понадобится поддержка послов Украины за рубежом. Задача - развитие конкуренции. И это произойдет вместе с максимальной либерализацией рынка», - подчеркнул министр.

Сьогодні поставив Державіаслужбі задачу відкрити небо між Україною та іншими державами на рівні двосторонніх угод. Робим... Posted by Андрій Пивоварський - Andrii Pyvovarskyi on 29 июля 2015 г.

Как сообщал УНИАН, 15 июля текущего года Украина подписала договор о совместном авиационном пространстве с США.

2 апреля текущего года Мининфраструктуры в одностороннем порядке ввело режим "отрытого неба" в аэропорту "Львов", что позволяет любому авиаперевозчику, при наличии разрешения от авиаслужбы своей страны, беспрепятственно осуществлять авиаперелеты в аэропорт "Львов". Также такой принцип был введен с 30 июня в аэропорту «Одесса».

18 июня Пивоварский выразил уверенность, что Украина подпишет договор об «открытом небе» с Европейским Союзом до конца 2015 года. По его словам, продолжаются переговоры с европейскими партнерами, и именно они договариваются с Испанией и Великобританией по решению проблемы Гибралтара, и уже наработан компромиссный вариант, вопрос подписания договора решается на высшем политическом уровне.

При этом соглашение об «открытом небе» было парафировано еще в 2013 году.

В мае президент Украины Петр Порошенко своим распоряжением уполномочил Пивоварского подписать Соглашение между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами о Совместном авиационном пространстве ("открытом небе").

Подписание договора об "открытом небе", как ожидается, либерализует украинский рынок авиаперевозок и позволит европейским компаниям беспрепятственно работать в Украине, а украинским – в Европе. Документ будет гарантировать доступ на украинский рынок европейских лоукост-компаний, а также право украинских и европейских компаний совершать рейсы между Украиной и странами ЕС без межгосударственного согласования маршрутов.