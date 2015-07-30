Результаты расследования по руководству "Укрзализныци" нужно показать Яценюку - депутат

Необходимо инициировать проверку по фактам, изложенным в расследовании "Украинской правды", связанным с новым и.о. главы "Укрзализныця".

Об этом заявила народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам таможенной и налоговой политики Оксана Продан.

«Если указанные факты подтвердятся, контролирующие органы обязаны инициировать уголовное производство, предоставить информацию премьер-министру, довести дело до суда и обеспечить вместе с прокуратурой надлежащее представительство государства в суде. Большинство коррупционных дел не доведены до приговоров, потому что до сих пор, мы имеем сегодня старую систему и госуправления, и госрегулирования», - констатировала народный депутат.

Читайте такжеНа "Укрзализныце" нужно провести масштабное расследование - политолог

Парламентарий также отметила, что перед тем, как делать окончательные выводы, нужно убедиться в достоверности изложенной информации.

Напомним, назначенный три недели назад новый и.о. генерального директора «Укрзализныци» Александр Завгородний заявил, что компания, оформленная на его родственников, никогда не работала с железной дорогой. Между тем, журналисты выяснили, что оформленные на родственников чиновника компании проводили строительные работы для железной дороги по завышенным ценам, а также задолжали госпредприятию за перевозки. Так фирма «А.С. Инжиниринг Групп» не рассчиталась с железной дорогой за транспортные услуги, а «Сферастрой Инвест», как следует из проверки КРУ, необоснованно увеличила стоимость работ. Обе компании имели отношения с Приднепровской дорогой, где Завгородний занимал руководящие должности.