Кабмин утвердил финпланы "Борисполя" и "Украэроруха" с определенными требованиями

Кабинет министров Украины утвердил финансовые планы международного аэропорта "Борисполь" и государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух").

Согласно сообщению пресс-службы вице-премьер-министра Украины Валерия Вощевского, опубликованному на сайте правительства, по результатам рассмотрения финплана "Украэроруха", правительство потребовало от госпредприятия не осуществлять в текущем году расходы на ремонт зданий и закупку мебели, а капитальные расходы направить исключительно на инженерию и программное обеспечение для усиления безопасности полетов через территорию Украины.

Как сообщили УНИАН в «Украэрорухе», утвержденный финплан госпредприятия предполагает получение чистой прибыли на уровне 43 млн грн при общем доходе предприятия в 2,63 млрд грн и расходах в 2,58 млрд грн. «В государственный бюджет и целевые фонды «Украэрорух» по итогам года должен перечислить 585 млн грн», - подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Также в пресс-службе уточнили, что в ведение Министерства обороны будет передан Государственный авиационный медицинский центр гражданской авиации, который сейчас передается от Министерства инфраструктуры «Украэроруху».

«Утвержденный финансовый план ГП «Украэрорух» на 2015 год должен способствовать стабилизации предприятия и обеспечению необходимых условий для безопасного и эффективного аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины», - цитирует пресс-служба Вощевского.

В сообщении отмечается, что в 2014 году доходы «Украэроруха» снизились по сравнению с 2013 годом на 75% вследствие незаконного захвата Российской Федерацией АР Крым и трагедии, произошедшей с пассажирским самолетом Боинг 777 Малайзийских авиалиний, который был сбит в июле 2014 года российскими боевиками на территории Украины.

В то же время, финплан аэропорта "Борисполь" предусматривает открытие новых направлений полетов, развитие инфраструктуры для обслуживания трансферных пассажиров, что крайне необходимо для поддержания жизнедеятельности аэропорта.

Вместе с тем на странице аэропорта в сети Facebook со ссылкой на слова исполняющего обязанности аэропорта Евгения Дыхне сказано, что Кабмин утвердил финплан аэропорта с прогнозируемой чистой прибылью в размере 167 млн грн.

Кроме того, по его словам, в финансовом плане "Борисполя" на этот год заложено увеличение фонда заработной платы на 15%.

"Самое важное на сегодня для пассажиров - это стоимость билета. Большая часть расходов авиакомпаний (что, соответственно, влияет на стоимость билета) - затраты на авиатопливо. Согласно подписанному финплану, "Борисполь" планирует реконструкцию системы подачи авиатоплива на перрон, что снимет вопрос зависимости авиакомпаний от монополии одного поставщика, в результате чего рынок должен отрегулировать стоимость топлива в сторону уменьшения. Надеемся, что это повлияет на снижение стоимости билетов", - подчеркнул Дыхне.