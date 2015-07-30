СМИ: на "Укрзализныце" реанимируют коррупционные схемы

Кадровые изменения в «Укрзализныце» связаны с желанием «кураторов» транспортной отрасли с улицы Банковой вернуть на предприятия прежние коррупционные схемы.

Об этом в статье «Семья Завгородних обустраивается на Укрзализныце» пишет РБК-Украина.

«Финансовые потоки, циркулирующие через крупнейшее государственное предприятие «Укрзализныцю», взяты под контроль Банковой. Судя по имеющейся информации, так называемые «кураторы отрасли», которых при Викторе Януковиче называли «смотрящими», надавили на профильного министра Андрея Пивоварского – и завели в руководство УЗ своих людей. После чего договорились о дружбе со структурами Рината Ахметова, чьи корпорации являются крупными клиентами госпредприятия», - пишет издание.

Новый глава предприятия реализует на «Укрзализныце» те же схемы со своими «семейными» предприятиями, которые работали на Приднепровской железной дороге.

«В качестве платы за верную службу Александру Завгороднему дали право осваивать бюджеты госпредприятия через семейные коммерческие структуры. СМИ уже писали, что схемы Завгородних были обкатаны на Приднепровской железной дороге и при реконструкции железнодорожного вокзала в Днепропетровске», - подчеркивается в материале.

Читайте такжеРезультаты расследования по руководству "Укрзализныци" нужно показать Яценюку - депутатВ статье указано, что уже сейчас на предприятии включен режим максимального благоприятствования интересам Рината Ахметова, а пассажирские перевозки приносят в жертву.

«УЗ уже работает в интересах бизнеса Рината Ахметова. В частности, став и.о. гендиректора, Александр Завгородний увеличил количество локомотивов на станции Камыш-Заря – ключевом узле, через который идут транспортные потоки в Мариуполь. Где, как известно, расположены два ключевых металлургических актива СКМ – ММК им. Ильича и «Азовсталь». Сотрудники УЗ говорят, что для осуществления этого мероприятия новый и.о. главы госпредприятия даже забрал локомотивы с пассажирских перевозок», - пишет журналист.

Главной целью, по мнению издания, является развал тяговых возможностей предприятия с целью прихода частных компаний со своими локомотивами.

«Локомотивы уже осознанно доводят до состояния лома. И Александр Завгородний в какой-то момент сможет вполне обоснованно заявить, что у государства не осталось тяговых мощностей, потому железной дороге не выжить без частных локомотивов. Ну а вместо пассажирских поездов будут ходить автобусы, о чем Завгородний тоже заявлял. Экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава считает, что руководство умышленно замалчивает участившиеся случаи возгорания локомотивов на железных дорогах страны», - говорится в статье.

Напомним, 8 июля Александр Завгородний был назначен исполняющим обязанности главы «Укрзализныци». Это назначение вызвало негативную реакцию в СМИ и экспертной среде, потому что руководитель крупнейшего украинского государственного предприятия был назначен без конкурса. "Назначение без открытого и прозрачного конкурса однозначно можно считать негативным. Объяснения министра Пивоварского про понравившиеся ему комментарии будущего директора в Фейсбуке - это смешно. Единственная причина, которой можно объяснить такое назначение без конкурса - сделать процесс непубличным. И сделать нового руководителя зависимым от министра", - заявил тогда глава Центра противодействия коррупции Шабунин.