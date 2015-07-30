В Кабмине обещают содействовать расследованию в отношении руководства "Укрзализныци"

Об этом сегодня после круглого стола «Модернизация транспортной инфраструктуры: новый диалог между бизнесом и «Укрзализныцей», организованного парламентским Комитетом по вопросам промышленной политики и предпринимательства, заявил первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер.

«Я лично (эти факты) не проверял. Правоохранительные органы есть для этого. Мы, конечно, будем содействовать, а как иначе?» - отметил чиновник.

Между тем, сам Александр Завгородний отказался отвечать на вопросы журналистов, касающихся того, будет ли «Укрзализныця» и дальше в судебном порядке требовать от компаний его семьи, погашения задолженности перед Приднепровской железной дорогой за оказанные транспортные услуги. И.о. главы Администрации железнодорожного транспорта также не пояснил, почему в его декларации о доходах расходы превышают доходы.

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Напомним, журналисты выяснили, что семейные компании Александра Завгороднего завышали стоимость работ для Приднепровской железной дороги, где он занимал должность первого заместителя начальника-главного инженера.