Пивоварского подвела кадровая политика и коррупция - СМИ

14 августа состоится внеочередное заседание Верховой Рады, на котором планируется проголосовать изменения в Конституцию, а также принять ряд кадровых решений по Кабмину.

Об этом в статье «Отставка для министра Пивоварского» сообщает «Главком».

По данным издания, вопрос отставки министра инфраструктуры Андрей Пивоварского уже решен.

«Судьба министра инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский, кажется, уже решена. По сути, если за персоной Шевченко просматривалась тень Онищенко, то в случае с Пивоварским злые языки утверждали, что должность он получил не без протежирования известного олигарха, народного депутата Игоря Еремеева», - сообщает издание.

Как утверждает «Главком», отставка во многом связана с лоббированием еремеевской компании WOG, которая после прихода Пивоварского оказалась монопольным поставщиков топлива для «Укрзализныци». Также опасения вызывает затеянная министерством Пивоварского «реформа» железной дороги, которая грозит уничтожением пассажирских перевозок.

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«Под руководством министра происходит сдача частным операторам всех прибыльных грузоперевозок. Убыточные пассажирские перевозки предлагается переложить на плечи местной власти. Результат предсказуем – «социальный заказ» не будут оплачен, вместо поездов пассажирам предложат пересесть на автобусы. Новый руководитель «Укрзализныци» уже анонсировал такую инициативу», - пишет издание.

Серьезным ударом по репутации министра, утверждает» Главком», стало назначение исполняющим обязанности главы «Укрзализници» Александра Завгороднего.

«Оказалось, что семейные фирмы нового начальника много лет неплохо зарабатывали на тендерах Приднепровской железной дороги, где он занимал высокий пост. И даже успели задолжать госпредприятию за перевозки. Неужели, министр до назначения Завгороднего не знал о »темных пятнах» его биографии? Если нет, тогда открытым остается вопрос о его профессиональной пригодности», - констатирует издание.

По мнению «Главкома», министру ставят в вину и провал с внедрением системы весового контроля для грузовиков. «Сроков ее появления никто не знает, зато верная «тень министра» Владимир Шульмейстер предлагает заняться этим вопросом…общественности, записывая нарушения на видеокамеру», - отмечают авторы публикации.

2 декабря 2014 года Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Пивоварского на должность министра инфраструктуры. Ранее он занимал должность гендиректора группы компаний «Континиум» (сеть WOG, молочная компания «Галичина», производитель сыров «КОМО», финансы, недвижимость). Акционерами группы «Континиум» являются Игорь Еремеев, Степан Ивахив, Сергей Лагур и Петр Дыминский.